I due cugini sono liberi: "Niente fuga in Pakistan. Vogliamo lavorare qui"

Continuava a ripetere "grazie", "io contento", "hanno capito". Piangeva tra le mani del suo difensore Nomanulhaq, alla lettura della sentenza della Corte d’Assise. Le porte del carcere di Reggio si sono aperte per i due cugini di Saman dichiarati innocenti dopo il processo verso le 21 di martedì. Ergastolo per i genitori della 18enne, invece (anche se la madre è ancora latitante in Pakistan) e 14 anni allo zio Danish Hasnain. Ora Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, rispettivamente difesi dagli avvocati Maria Grazia Petrelli e Luigi Scarcella, sono uomini liberi. Ospitati da conoscenti in città, in attesa di regolarizzare la loro posizione con i permessi di soggiorno.

"Poi torneremo in Pakistan per rivedere i parenti dopo anni. Ma la nostra intenzione non è quella di fuggire: torneremo qui, per lavorare e aiutare le nostre famiglie come sempre abbiamo fatto", fanno sapere tramite i loro legali. Nel frattempo, l’avvocato Scarcella commenta soddisfatto: "Ero fiducioso fin dall’inizio riguardo l’assoluzione. E durante il dibattimento lo ero sempre di più perché tutti gli elementi presunti a suo carico erano stati scardinati. Fino alla ’nuova versione’ del fratello di Saman, Alì Haider, che durante le udienze è stata confutata punto su punto e che ne ha certificato la completa inattendibilità".

Restava la fuga di entrambi i cugini all’estero, però, unico elemento che , secondo l’accusa, ne avrebbe potuto sottolineare la colpevolezza. "Avevano solo paura di essere coinvolti in qualcosa che non conoscevano – precisa Scarcella –. Erano già partiti Shabbar e Nazia, poi hanno visto partire Danish e il fratellino Alì Haider. Nel frattempo arrivavano i carabinieri a fare domande. E sono partiti anche loro, ma dopo gli altri. Certamente hanno fatto un errore a fuggire, ma è stato uno sbaglio dettato dalla paura. Una prova che non scappassero da latitanti di un omicidio è che hanno sempre viaggiato con i loro documenti. Addirittura Nomanulhaq mentre si trovava in Spagna ha fatto domanda ufficiale di inclusione: chi si vuole nascondere non si comporta così". Infine, precisa: "Non abbiamo mai avuto paura della testimonianza del fratello di Saman. Tanto che sono state le difese a insistere in aula perché venisse ascoltato. L’avvocato di parte civile che definisce le sue parole ’una vittoria’ si è invece sempre opposta alla sua deposizione".