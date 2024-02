I fans: "Forse ora i Nomadi potranno tornare a esibirsi a Sanremo". Momento di ricordo per Samuel, ucciso da una malattia a 24 anni

Musica, cultura, solidarietà al Nomadincontro di Novellara. Ma anche delle "briciole" di polemica, immancabili nel mondo dello spettacolo. Come dimostra il concetto espresso da alcuni fans: "Adesso che Belzebù non c’è più, Sanremo non sarà più un tabù", il messaggio affidato a un cartello esposto domenica pomeriggio all’ingresso del palatenda, in attesa del secondo concerto dei Nomadi. Un concetto emerso anche durante la fase delle premiazioni e del saluto degli ospiti sul palco, sottolineando pure il mancato invito nel 2023, per i 60 anni di carriera della band, decisamente la più longeva a livello nazionale: "Dopo cinque anni, senza più lo stesso organizzatore del festival, forse i Nomadi potranno tornare a esibirsi al festival di Sanremo", ha detto uno degli invitati. Segnalando pure che i Nomadi a Sanremo ci saranno il 6 aprile, per ritirare un premio. "E ci andremo in trattore – ha scherzato Beppe Carletti – visto che questi mezzi non li ferma nessuno". Durante il secondo concerto del Nomadincontro è stato diffuso pure un videosaluto di Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana calcio. E il giornalista Marino Bartoletti ha portato i saluti del ct azzurro Luciano Spalletti, "che da tempo è un fan dei Nomadi".

E poi un momento di amicizia e di ricordo, con il sindaco Elena Carletti che ha voluto salutare il gruppo di spettatori che sabato sera è arrivato al concerto da Lumezzane di Brescia, la cittadina in cui giocava a basket il giovane Samuel Dilas, che abitava a Novellara, vinto lo scorso ottobre a soli 24 anni di età dagli effetti di un malore improvviso. "Sono felice che al Nomadincontro – ha rimarcato il primo cittadino – ci sia stato un momento di ricordo per Samuel. Stiamo pensando di avviare un patto di amicizia tra Novellara e Lumezzane". Durante l’evento sono stati consegnati contributi per la ricerca medica contro i tumori da inquinamento ambientale e contro le malattie rare.

a. le.