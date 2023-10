I fedeli di Casalgrande Alto: "Inquisizione? Servirebbe"

"Già l’incipit sulla Santa Inquisizione, come fosse qualcosa di impronunciabile, la dice lunga...". Non accenna a quietarsi il botta-e-risposta tra la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e la comunità di fedeli di Casalgrande Alto. Dopo l’ultimo provvedimento del vescovo, che ha disposto nei confronti dei due sacerdoti Claudio Crescimanno e Andrea Maccabiani il divieto di continuare con le messe non autorizzate, la comunità si è trincerata attorno ai suoi due parroci di riferimento.

Se non dovessero rispettare quando stabilito dalla Diocesi, andrebbero incontro al rischio di non poter più, effettivamente, svolgere a pieno la loro attività di sacerdoti. Per Crescimanno scatterebbe infatti l’interdizione, ossia l’impossibilità di celebrare e ricevere sacramenti, per Maccabiani invece l’invalidità dell’assoluzione nella confessione.

Di recente la Diocesi, tramite il cancelliere vescovile don Andrea Pattuelli e il cancelliere emerito monsignor Carlo Pasotti, aveva messo di nuovo in guardia i fedeli sulla "importanza di non aderire a ciò che la Chiesa non consente, proprio per non mettere in pericolo la propria fede e per non perdere di vista il bene spirituale". Quanto al provvedimento preso dal vescovo, che agli occhi della comunità di Casalgrande Alto pare più un accanimento, la Diocesi non ritiene che possa essere paragonato a un possibile ritorno all’inquisizione, anzi.

"Sembrerà strano – ribattono i fedeli di don Crescimanno – ma la Santa Inquisizione era quell’Ufficio che ha permesso alla Chiesa Cattolica di sconfiggere un gran numero di eresie e di pericoli per le anime".

Per la comunità, infatti, le messe di Casalgrande Alto sono le uniche che permettono di partecipare all’Eucarestia come la Chiesa vuole, senza certe ritualità d’uso nelle parrocchie della Diocesi, che vertono invece sulla dottrina protestante.

"Non è un “rendimento di grazie”, non è un “memoriale”, non è una “mensa” – ribadiscono i fedeli –. Don Pasotti e don Patuelli pensano che la Messa moderna sia qualcosa di normale e anzi di giusto, perché forse non credono più nel Sacrificio di Cristo che si ripresenta sugli altari anche se in maniera incruenta". L’esortazione all’accortezza, a questo punto, si ribalta: la comunità invita la Diocesi "a riflettere su quanto i pericoli di perdere la Fede siano piuttosto presenti più che mai nelle parrocchie, quelle stesse parrocchie da dove chi è ancora cattolico ormai fugge".

"Auspichiamo che questa sorta di gogna, quando i problemi nella Diocesi sono altri, molti e ben più gravi, possa finalmente cessare – conclude quindi la comunità –. Stando a questi fatti oggettivi si capisce come la Chiesa, e di conseguenza i fedeli, versino in un grave stato di necessità generale che dura da lungo tempo".

Giulia Beneventi

Nina Reverberi