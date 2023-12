I fedeli piangono monsignor Paolo Pirondini

Ieri mattina, alla Casa del clero San Giuseppe a Montecchio, dove era assistito da circa sei anni, è deceduto monsignor Paolo Pirondini, storico parroco del duomo di Guastalla, la cittadina dove era rimasto legatissimo, anche quando, ormai in età avanzata, era rimasto come collaboratore della locale Unità pastorale.

Un lutto che colpisce tutta la Bassa reggiana, dove "don Paolo" si era fatto conoscere e stimare da tutti, anche da persone non credenti e distanti dalla fede cattolica.

Monsignor Pirondini era il decano tra i sacerdoti reggiani, con i suoi 96 anni di età e 73 di sacerdozio.

Originario di San Giovanni di Novellara, era stato ordinato il 2 aprile 1950.

Era stato per quindici anni insegnante al seminario guastallese, chiuso da tempo, oltre che assistente di Azione Cattolica fino al 1974 nella zona della Bassa.

Poi la nomina a parroco a Brescello, fino al 1979, fino al trasferimento al duomo di Guastalla, dove era rimasto fino al 2007 come parroco e amministratore del santuario della Madonna della Porta.

A Guastalla era poi rimasto come collaboratore pastorale fino al 2017, al fianco di monsignor Alberto Nicelli, nominato a sua volta parroco dopo le dimissioni di don Paolo per sopraggiunti limiti di età.

Fu il vescovo Gilberto Baroni, negli anni Settanta, a scegliere don Paolo come parroco del duomo guastallese, succedendo a mons. Quirino Merzi.

"A Brescello don Paolo era amato da tutti. Conosceva le famiglie una ad una. Nel mandato di parroco era ospitato dalla famiglia Manzotti con cui risiedeva e a cui è sempre stato molto riconoscente", racconta monsignor Alberto Nicelli, che lo ha avuto come collaboratore durante il periodo di guida della parrocchia guastallese.

E aggiunge: "Anche a Guastalla don Paolo è stato amato da tutti indistintamente. Era di casa in ogni famiglia conoscendone tutte le realtà e le situazioni. Era amico di tutti, credenti e non credenti, e lo si poteva trovare in Duomo, anche al freddo d’inverno, ogni giorno disponibile per giovani, adulti, anziani, un riferimento per tutta la comunità. Era così amato e conosciuto che per anni in tutti i bar di Guastalla c’era il caffè pagato per lui".

Monsignor Pirondini, prete del popolo, umile e sobrio nello stile di vita, era un confessore e direttore spirituale molto richiesto per la sua grande disponibilità all’ascolto, autentico ministro della misericordia divina anche nei momenti di difficoltà e di lutto che hanno segnato la comunità guastallese, capace pure di utilizzare in modo adeguato l’ironia come strumento per sdrammatizzare le situazioni, dandone però una lettura molto saggia.

Anche negli ultimi anni di esperienza nel Guastallese, lo si trovava a ogni ora al santuario della Beata Vergine della Porta per le confessioni.

Don Paolo si è poi sempre mantenuto aggiornato: partecipava alle lezioni della Scuola teologica come semplice studente e alle sei del mattino, dopo essersi alzato alle quattro per un’ora di preghiera, era davanti all’edicola ad attendere l’arrivo dei quotidiani.

Lascia la sorella, i fratelli e nipoti.

Oggi dalle 14 la salma viene esposta al santuario mariano di via Piave a Guastalla, con recita del rosario alle 19,30.

I funerali domani, giovedì 28 dicembre alle 11, in duomo a Guastalla, con la presenza dell’arcivescovo Giacomo Morandi.

Infine, la tumulazione al cimitero di Guastalla, come da volontà di don Paolo, a testimonianza di un legame inscindibile con la cittadina rivierasca sul Po.

Molti i messaggi di cordoglio quando la notizia della scomparsa di don Paolo si è diffusa, ieri a Guastalla.