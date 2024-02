I finalisti del ’Serra’ oggi alla Panizzi

Oggi alle 17 alla Biblioteca Panizzi, in via Farini, in programma l’esito del IV Premio nazionale di poesia Luciano Serra.

Attesi gli autori delle opere finaliste (Claudia Belli, Andrea Chesi, Michele Meschi, Stefano Raspini, Alma Saporito, Cristian Sesena, Loredana Villani), esaminate dalla giuria presieduta da Paolo Briganti e composta da Corrado Gambini, Giulio Iacoli, Savino Rabotti, Daniela Rossi. Un ricordo di Serra è affidato a Giorgio Vioni, con letture dalle opere premiate di Veronica Strazzullo, Faustino Stigliani, accompagnate da Claudio Ughetti alla fisarmonica, per un evento curato da Elisa Pellacani.

Ingresso libero.

Per info: 0522-456084 (www.bibliotecapanizzi.it).