I fiori sono più belli tra le case ricche di storia

A un mese dall’inizio della primavera, torna "Borgo Plantarum", una rassegna dedicata alla natura, piante e fiori allestita in un piccolo borgo storico, del Cinquecento, al borgo Le Viole a Telarolo di Castellarano.

Oggi e domani dalle 9 alle 19 (ingresso a 5 euro, gratis fino a 12 anni, parcheggio gratuito) questo angolo di storia ospita gli stand di vivaisti selezionati che da anni accompagnano la manifestazione, abbinate a diverse novità sulle nuove conoscenze e visioni del mondo del giardinaggio di qualità. "Anno dopo anno, nonostante il pubblico sempre più numeroso e affezionato – confida Luca Braglia, genetista vegetale e ideatore della kermesse – Borgo Plantarum si impegna per mantenere una dimensione da piccola manifestazione di alto livello, dove i visitatori possano approfondire le proprie curiosità, scambiare spunti e idee con i vivaisti, sviluppare nuove consapevolezze, imparare e divertirsi in un contesto storico che accoglie i partecipanti in un’atmosfera rilassante e piacevole".

Tra le conferme dell’evento figurano i "Giardini dell’Indaco" con la loro scenografica selezione di perenni insolite, i profumati agrumi dei Vivai Ghellere, Plantula con una ricercata offerta di piante introvabili e i coloratissimi rododendri del vivaio Rhododendron. Immancabili anche i maestosi iris de "L’insolito giardino" e le piante grasse e di Alessandro Montemezzo, le solenni peonie di Peoniamia e gli insoliti arbusti di Carlo Consonni, selezionati in tutto il mondo. Tra i nuovi ospiti della kermesse figurano il vivaio "Le Essenze di Lea" da Lucca, espressione di un tipo di vivaismo particolarmente amato da Borgo Plantarum, specializzato nella produzione e coltivazione di Salvie e Phlomis e che, ad oggi, può vantarne oltre 450 tra specie e varietà ornamentali. Arriva invece dalle rive del lago di Bolsena il Vivaio Tara, specializzato in ortensie rare per collezionisti, selezionate per bellezza e semplicità di coltivazione. Nella due giorni in programma un’escursione botanica, presentazioni di libri, laboratori creativi ed esperienze per bambini e adulti. L’edizione 2023 di Borgo Plantarum è dedicata alle "Esperienze di giardino".

Alla mostra fanno da contorno arredi in stile e vasi di coccio, tessuti floreali, libri, animali da cortile e merende dal sapore antico.

a.le.