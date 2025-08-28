I flussi, le note e la magia delle Sorgenti Resistenti

L’acqua è filo liquido che ci unisce. È madre di storie e leggende, fonte zampillante, troppo spesso saccheggiata, deturpata, mercificata. Sorgenti Resistenti invita a una rinascita. A dissetarsi nella natura e nelle storie". Monica Morini, co-direttrice artistica del festival Sorgenti Resistenti | poetaTERRA, introduce il senso della manifestazione in programma a Reggio e provincia, dal 28 agosto al 16 settembre. "Chiamiamo la musica, il passo lento, la cura, le parole come magneti, che ci orientino. Una forza che riunisce i viventi, che nutre, sprona e ci salva da solitudine e indifferenza. Un tempo di domande e di sentieri che facciamo insieme camminando. Le storie sono pozzi di sapere e sentire – aggiunge l’artista – Il teatro è un rito pacifico, aperto e festoso, intergenerazionale, in un tempo che ci chiede di restare umani".

Il programma prevede una corposa parte di attività a San Bartolomeo e tre appuntamenti fra Albinea, Quattro Castella e San Polo d’Enza. Si inizia il 28 agosto a San Bartolomeo, con lo spettacolo di clown in natura ‘Water. Riflessioni per specchi d’acqua’ della compagnia del Buco, per proseguire, dal 5 al 7 settembre ancora a San Bartolomeo, con un programma per tutte le età, tra trekking poetici e azioni artistiche partecipate, il monologo comico ‘La parabola discendente’ della compagnia Mulino ad Arte e il dialogo tra Monica Morini e Annalisa Corrado; per concludere con lo spettacolo con musica dal vivo ‘La fonte Mincantata. Storie per nutrire il Pianeta’ di Teatro dell’Orsa. Tre gli appuntamenti fuori città a cura del Teatro dell’Orsa: il 30 agosto ad Albinea con ‘Una storia oltre i confini del mondo’, il 12 settembre a Quattro Castella con ‘Il drago dalle sette teste’ e il 16 settembre a San Polo con ‘Una zuppa di storie. Sorsi di pace e meraviglia’. Prenotazioni: su whatsapp 351 5482101.

Lara Maria Ferrari