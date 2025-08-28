Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaI flussi, le note e la magia delle Sorgenti Resistenti
28 ago 2025
LARA MARIA FERRARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. I flussi, le note e la magia delle Sorgenti Resistenti

I flussi, le note e la magia delle Sorgenti Resistenti

Il festival unirà vari luoghi dal 28 agosto al 16 settembre. L’acqua come filo conduttore.

Il festival unirà vari luoghi dal 28 agosto al 16 settembre. L’acqua come filo conduttore.

Il festival unirà vari luoghi dal 28 agosto al 16 settembre. L’acqua come filo conduttore.

Per approfondire:

L’acqua è filo liquido che ci unisce. È madre di storie e leggende, fonte zampillante, troppo spesso saccheggiata, deturpata, mercificata. Sorgenti Resistenti invita a una rinascita. A dissetarsi nella natura e nelle storie". Monica Morini, co-direttrice artistica del festival Sorgenti Resistenti | poetaTERRA, introduce il senso della manifestazione in programma a Reggio e provincia, dal 28 agosto al 16 settembre. "Chiamiamo la musica, il passo lento, la cura, le parole come magneti, che ci orientino. Una forza che riunisce i viventi, che nutre, sprona e ci salva da solitudine e indifferenza. Un tempo di domande e di sentieri che facciamo insieme camminando. Le storie sono pozzi di sapere e sentire – aggiunge l’artista – Il teatro è un rito pacifico, aperto e festoso, intergenerazionale, in un tempo che ci chiede di restare umani".

Il programma prevede una corposa parte di attività a San Bartolomeo e tre appuntamenti fra Albinea, Quattro Castella e San Polo d’Enza. Si inizia il 28 agosto a San Bartolomeo, con lo spettacolo di clown in natura ‘Water. Riflessioni per specchi d’acqua’ della compagnia del Buco, per proseguire, dal 5 al 7 settembre ancora a San Bartolomeo, con un programma per tutte le età, tra trekking poetici e azioni artistiche partecipate, il monologo comico ‘La parabola discendente’ della compagnia Mulino ad Arte e il dialogo tra Monica Morini e Annalisa Corrado; per concludere con lo spettacolo con musica dal vivo ‘La fonte Mincantata. Storie per nutrire il Pianeta’ di Teatro dell’Orsa. Tre gli appuntamenti fuori città a cura del Teatro dell’Orsa: il 30 agosto ad Albinea con ‘Una storia oltre i confini del mondo’, il 12 settembre a Quattro Castella con ‘Il drago dalle sette teste’ e il 16 settembre a San Polo con ‘Una zuppa di storie. Sorsi di pace e meraviglia’. Prenotazioni: su whatsapp 351 5482101.

Lara Maria Ferrari

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro