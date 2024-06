"I focus: cantiere del polo scolastico e la mensa"

Si lavora, a Novellara, per il passaggio delle consegne tra l’ex sindaco Elena Carletti e il suo successore, il neo eletto Simone Zarantonello. Un passaggio reso più facile dal fatto che il nuovo primo cittadino è stato assessore comunale nel precedente mandato e, dunque, già conosce bene il funzionamento della macchina organizzativa nella storica rocca gonzaghesca.

"Abbiamo festeggiato con i candidati della lista, con collaboratori e sostenitori che ci hanno dato una mano in campagna elettorale – spiega Zarantonello – ma stiamo già lavorando per formalizzare la giunta comunale, che sarà ufficializzata a fine mese, in occasione del primo consiglio di questo mandato. Ci saranno assessori scelti tra i consiglieri, ma anche amministratori esterni".

Ieri mattina il neo sindaco ha iniziato le presentazioni: "Ho fatto visita alla casa di riposo e con la segreteria abbiamo cominciato ad allestire l’attività organizzativa. Abbiamo anche importanti cantieri in programma o già avviati, come quelli al polo scolastico (con importanti interventi di riqualificazione a medie e istituto Carrara) e la mensa scolastica che dovrebbe essere a disposizione per la prossima primavera".