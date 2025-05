I fontanili di Corte Valle Re. Una biodiversità da tutelare

I fontanili di Corte Valle Re si trovano a Caprara, un paesino appartenente al comune di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Si estendono per 35 ettari e sono caratterizzati da una torretta rurale. Al loro interno si trovano boschi, arbusti e piante idrofile, con grandi distese d’acqua. I Fontanili sono chiamati anche ‘fontanazzi’ o ‘laghi’ e sul fondale è presente un materiale impermeabile. La pozza di affioramento è detta ‘testa del fontanile’. Formati da acque limpide, mantengono temperature tra gli 11 e i 17 gradi. Sono presenti piante acquatiche lungo le rive, oltre ad alcune specie erbacee galleggianti che formano delicati tappeti che ricoprono le acque defluenti. Inoltre, dove lo scorrimento è più veloce, sono presenti altre specie sommerse. I bordi sono colonizzati da carici, giunchi, tife e cannucce di palude e sono popolati anche da diversi animali, tra cui i mammiferi e gli uccelli, come i barbagianni e l’arvicola d’acqua. Ma si possono trovare anche anfibi e rettili come la rana verde, il tritone punteggiato, la testuggine palustre, la biscia tassellata e la biscia dal collare, oltre ad alcuni pesci come il triotto, lo spinarello e il ghiozzo. Quest’ultimo è endemico della Pianura Padana (illustrato nel disegno), e la sua presenza è di particolare rilievo. Vi sono infine numerosissimi e variegati insetti. Consigliamo, tra l’altro, di consultare la pagina dedicata ai Fontanili, sul sito della regione Emilia Romagna (www.regione.emilia-romagna.it ). All’interno del parco c’è una mappa molto dettagliata, che rappresenta la suddivisione delle varie zone. Altri parchi della regione sono scomparsi a causa delle captazioni operate a monte della fascia di passaggio tra alta e bassa pianura. Le captazioni hanno provocato un abbassamento delle falde freatiche e i Fontanili sono l’ultimo parco relitto di Corte Valle Re. I Fontanili sono presenti anche nelle mappe più antiche, rappresentati vicino al fiume Enza e poco sopra la via Emilia, raffigurati anche vicino a un lago, nei pressi di Castelnovo di Sotto. I Fontanili marcano il passaggio tra alta e bassa pianura, ponendosi nell’ampia fascia che separa appennini e alpi. I Fontanili sono pieni di foreste e boschetti, ma molti di questi sono privati e hanno un altissimo valore commerciale. Per preservare il territorio è fondamentale un uso sostenibile delle risorse forestali a tutela dell’ambiente, per garantire comunque alla comunità beni e servizi insostituibili, tra cui legno, funghi, ossigeno e difesa del suolo. Secondo noi i Fontanili sono un patrimonio da salvaguardare assolutamente, perché sono un simbolo delle nostre zone.

Samuele, Nora, Leo, BigNapoli, Hiba, Manu, Carlotta, Shanushka I C