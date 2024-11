I Forestali donano 250 piantine: "per il futuro" degli alunni

In occasione della festa nazionale degli Alberi anche i carabinieri Forestali dei nuclei di Reggio e Modena sono scesi in campo aderendo al progetto ’Un albero per il futuro’ del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, consegnando a docenti e alunni delle scuole 250 piantine forestali, tutte prodotte dai vivai del Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

Aceri, castagni, cerri, roverelle, cornioli, maggiociondoli, ornielli e sorbi degli uccellatori sono alcune delle specie messe a dimora nei cortili delle scuole o nelle loro immediate vicinanze, con la partecipazione di studenti, insegnanti e autorità, sulla scia del progetto nazionale che prevede di piantare alberi per creare un bosco diffuso in tutta Italia.

Nel Reggiano le iniziative si sono svolte alla scuola Papa Giovanni XXIII a Busana, alle medie di Casalgrande, all’istituto comprensivo Kennedy a Reggio, alla Gregori di Casina, all’istituto Toschi di Viano e alle elementari a Carpineti. Nei prossimi giorni l’evento coinvolgerà anche la scuola di Baiso. La Giornata Nazionale degli Alberi ha origini antiche. Fu istituita nel per la prima volta negli Stati Uniti con la denominazione ’Arbor day’ dal governatore del Nebrask,a Starling Marton, per "creare una coscienza ecologica nella popolazione e per rimpinguare il patrimonio forestale del paese".

In Italia venne introdotta dal ministro Guido Baccelli, nel giugno del 1899, disponendo la celebrazione nelle scuole del Regno d’Italia il 21 novembre di ogni anno. La Giornata dell’albero in Italia si tenne 27 agosto 1899 a Torino e a Castiglione dei Pepoli, grazie all’associazione felsinea ’Pro Montibus et Silvis’, che è attiva ancora oggi.