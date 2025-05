I fratelli rapinatori confessano cinque colpi

Hanno ammesso di aver fatto cinque rapine in venti giorni, tra il novembre e il dicembre 2024, in farmacie e in tabaccherie della città e della provincia. Comparsi ieri davanti al giudice Silvia Guareschi, i fratelli Guglielmo e Alessandro Drammis hanno confessato la propria responsabilità anche per un colpo ancora non formalmente loro addebitato, datato 22 novembre, nella tabaccheria Alberini a Santa Vittoria di Gualtieri. Il più grande, il 41enne Guglielmo, ha alle spalle una sfilza di rapine ed era uscito dal carcere nella primavera 2024 dopo aver scontato le condanne; a carico del 24enne Alessandro, risultano piccoli precedenti. Entrambi, rispettivamente difesi dagli avvocati Gisella Mesoraca e Gianluca Tallarico, si sono sottoposti ieri all’interrogatorio di garanzia per un nuovo addebito, ovvero la rapina avvenuta il 2 dicembre 2024 in via Gorizia, l’ultima commessa, finendo per ammettere anche le altre per le quali erano indagati. In aula era presente il pm Isabella Chiesi. I due erano stati arrestati in flagranza il 3 dicembre 2024, al culmine di un’operazione congiunta dei carabinieri e della questura, mentre tentavano iln colpo nella farmacia Rivi a Santa Maria della Fossa, frazione di Novellara.

Per la rapina di via Gorizia, Guglielmo Drammis, è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre il fratello Alessandro è ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ieri Guglielmo ha raccontato di aver messo a segno i colpi perché gli servivano soldi per comprare droga; ha chiesto scusa e ha detto di avere bisogno di essere curato. Pure il fratello Alessandro si è detto pentito, ribadendo quanto scritto un mese fa in una lettera ai titolari di tre farmacie, a cui era stato allegato un assegno per risarcire i danni più un ristoro morale: "Non è la vita che fa per me, chiedo scusa a tutti".

Si parte dalla farmacia La Roncina di via Tito (13 novembre 2024), dove gli aggressori avevano minacciato la farmacista con un taglierino, per poi fuggire su un’auto con 2.600 euro. Due giorni dopo (15 novembre) nella farmacia di San Bartolomeo in via Aprea si erano presentati con una pistola, ma la titolare aveva reagito provando a fermarli, venendo colpita con un pugno al labbro, buttata a terra e presa a calci; i due erano scappati con 200 euro. Terzo blitz a Santa Vittoria di Gualtieri (22 novembre): uno, armato di pistola, era entrato, mentre l’altro era rimasto sulla soglia. Era stato intimato al tabaccaio, marito della titolare, di consegnare i soldi e i Gratta e Vinci, poi si erano allontanati con almeno 10mila euro. Poi tappa nella tabaccheria di via Gorizia (2 dicembre): avevano minacciato con una pistola la madre del titolare, arraffato mille euro e numerosi Gratta&Vinci. Il giorno dopo furono arrestati in flagranza a Santa Maria della Fossa (3 dicembre): la titolare si era ritrovata una pistola puntata al volto, risultata poi una Beretta calibro 9 corto priva di matricola e quindi clandestina, con munizioni. Un sovrintendente della polizia era intervenuto bloccando alle spalle uno dei complici: Alessandro Drammis gli aveva sferrato più colpi di martello sulla testa e sul braccio, mentre l’agente tentava di ammanettare il fratello maggiore; il poliziotto era stato medicato con quattro punti di sutura alla testa. Decisive per le indagini perquisizioni e tracciamento Gps dell’auto a noleggio.

Alessandra Codeluppi