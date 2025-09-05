I frati benedettini all’Eremo della Pietra. Una giornata di studi sulla ’cura del Creato’

Nell’ambito della ’Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato’ il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano ha organizzato un incontro all’Eremo di Bismantova, con esponenti di primo piano dell’Ordine monastico benedettino provenienti dalle comunità religiose di San Giovanni di Parma. Dopo l’introduzione del presidente del Parco nazionale Fausto Giovanelli, del vice sindaco del Comune di Castelnovo Monti Daniele Valentini e di don Giovanni Ruozi (parroco di Castelnovo Monti), don Francesco La Rocca, priore del Monastero di San Giovanni di Parma ha testimoniato il rapporto tra la regola benedettina e la cura del Creato. Il Parco Nazionale e il Comune di Castelnovo hanno così celebrato gli 800 anni del Cantico delle creature di San Francesco.

"Lunedì pomeriggio all’Eremo di Bismantova abbiamo incontrato don Francesco La Rocca priore del Monastero d San Giovanni di Parma, don Alberto Lipari della Abbazia di San Martino delle Scale da Monreale e poi fra Roberto Lanzi del monastero grossetano di Siloe - afferma Fausto Giovanelli - un’incredibile occasione di incontro per parlare di tutela del creato, sostenibilità e spiritualità. Un importante momento di ritorno dell’ordine benedettino all’interno dell’Eremo di Bismantova. Per questo straordinario evento dobbiamo ringraziare tutti: un grazie speciale a tutti i nostri ospiti, a chi ha partecipato all’incontro e anche a chi ci supporta nel realizzare queste iniziative, dall’architetto Cervi al consigliere del Parco Ugolotti, al colonnello Adriano Bruni, comandante dei carabinieri forestali del Parco."

Settimo Baisi