"I frati cappuccini, ricchezza per la città"

"Una presenza. I Cappuccini a Scandiano 1623-2023" è il titolo del nuovo libro del ricercatore scandianese Marco Montipò. Il volume sarà presentato domenica 14 maggio, alle 21, al convento dei frati cappuccini di Scandiano. Quest’anno si celebrano i 400 anni di presenza dei frati cappuccini nell’area di Scandiano e, per l’importante occasione, Montipò ha scritto un’opera che ne racconta le vicende, le vicissitudini e le curiosità. Il libro è frutto di due anni di ricerche svolte tra archivi pubblici e privati, ricco di documenti e fotografie finora inedite. "I frati cappuccini – spiega Montipò – hanno avuto molti meriti e in questi 400 anni non hanno aiutato solo i più deboli, ma si sono spesi per far progredire l’intera società scandianese. Ad esempio hanno costituito la prima biblioteca di Scandiano con l’intento di moltiplicare la conoscenza tra la popolazione locale e hanno fondato la prima scuola media ginnasio del territorio così come le scuole elementari che sono state chiuse solo vent’anni fa".

Montipò nella sua ricerca ha pure ricostruito l’evoluzione edilizia del convento che, da piccola struttura religiosa del Seicento, è arrivato ad essere l’imponente edificio molto noto oggi agli scandianesi e non solo. Il libro contiene inoltre tanti documenti e fotografie inedite tra cui quelle che testimoniano l’occupazione del convento durante le due guerre mondiali: nella prima guerra mondiale da parte del Regio Esercito, mentre nella seconda guerra mondiale da parte delle forze armate tedesche. Durante la serata di presentazione del libro, aperta a tutti i cittadini, sono previsti i saluti anche del vescovo mons. Giacomo Morandi e del sindaco Matteo Nasciuti. Proprio il 14 maggio prendono il via le iniziative per festeggiare i 400 anni di presenza dei frati iniziando alle 18.30 con la Messa presieduta dal vescovo nella chiesa dei frati. Sarà poi inaugurata la mostra fotografica ‘Cartoline dal convento’.

Matteo Barca