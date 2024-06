I frutti già maturi in giunta. Mahmoud per la scuola. Legalità, la Barilli in lizza. Si va verso tre riconferme

Il neo sindaco Marco Massari è atteso alla prima vera prova di maturità: comporre la giunta. Scelte che dipenderanno da equilibri e dinamiche politiche giocoforza dopo il boom del Pd che vorrà avere almeno cinque o sei posti in quota. Insomma, Massari avrà autonomia, ma fino a un certo punto. In attesa di sbrogliare la matassa Sic (fuori dal Consiglipo per 4 voti, ma con un bottino di preferenze superiore a quello del M5s che in giunta ci sarà), Massari – immortalato ieri al supermercato (foto) – può partire dai frutti già maturi. Dati per assodati Lanfranco de Franco (sarà vicesindaco e probabilmente continuerà a occuparsi di politiche abitative), Carlotta Bonvicini (Europa Verde, verso la conferma su mobilità e ambiente) e alla recordwoman Stefania Bondavalli (pronta alla delega allo sport). Ma potrebbe esserci anche la riconferma per Annalisa Rabitti (si occuperebbe di disabilità e welfare, mentre la cultura potrebbe essere redistribuita).

Tra le new entry è in pole position Marwa Mahmoud, già consigliera comunale, che riscuote sempre più consensi, alla quale potrebbe essere affidata la delega alla scuola con una visione innovativa e più internazionale rispetto alla predecessore Raffaella Curioni, con un messaggio interculturale e d’integrazione importante. E poi, alla legalità e pari opportunità, sono in rialzo le quotazioni di Cecilia Barilli, avvocatessa, che dalla sua ha un risultato eccellente in termini di preferenze e uno sponsor importante (l’area catto di Delrio) che la portano ad essere la favorita rispetto al collega Nicola Gualdi, altro in lizza, e al giurista Elia Minari che gode della stima di Massari, meno di quella di un’importante parte Dem. Restano da capire anche le nuove deleghe che vorrà introdurre Massari che tiene in considerazione pure Davide Prandi (un altro recordman di preferenze) e il capogruppo Pd uscente Gianluca Cantergiani. Se è difficile convincere Marco Pedroni (presidente Coop Italia), può entrare invece Edwin Ferrari (foto), in uscita da Legacoop.

Capitolo quota M5s: se verrà confermata l’esclusione di Sabrina Pignedoli dall’Europarlamento (rimasta fuori per uno zero virgola, ma con un ricorso per il riconteggio pronto), potrebbe rientrare nei giochi per un assessorato a Reggio, altrimenti se lo giocheranno il capolista Roberto Neulichedl e Gianni Bertucci.