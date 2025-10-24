I funerali dei sette fratelli Cervi diventano la tragedia di Antigone

Il Festival Aperto, a 80 anni dai funerali ufficiali dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri, vuole ricordare quel momento con lo spettacolo “I 7 Cervi. Hanno arato la terra e cadendo l’hanno seminata”, realizzato dall’Istituto Cervi, I Teatri e il Centro Teatrale Mamimò. Domani alle 20,30 al Teatro Ariosto.

"Lo spettacolo è un teatro che si fa necessità – spiega il regista e drammaturgo Eugenio Sideri (foto) – un teatro che si fa Polis per parlare alla gente, per parlare con la gente. Per raccontare la tragica storia dei fratelli Cervi incrociandola con la tragedia di Antigone, ponendo il focus e denominatore su Genoeffa/Antigone, madre e sorella e sul rapporto delle due vicende con il Coro/ Popolo. La voce che le due figure femminili levano si fa una sola: Libertà, Dignità, Giustizia. Una voce che raccoglie dolore e rabbia, desiderio di pianto ma pure urla di rivolta, una necessità appunto che si fa condivisa con i figli e con il coro.

Ecco allora i due cortei che accompagneranno lo spettacolo, due momenti in cui non si tratta solamente di rievocare e ricordare, ma vivere l’attualità di quelle tragiche morti, di quel sacrificio, per un ideale. Domattina avremo Genoveffa/Antigone che quasi a guisa di uno Stabat Mater darà avvio al corteo verso il cimitero di Campegine, dove il Coro Piccolo attenderà la gente e la accoglierà con un breve testo in memoria dei sette fratelli. Domani sera, al poligono, il corifeo Marco Santachiara accoglierà il pubblico ricordando quel mattino del 28 dicembre 43, quell’alba senza sole che però nel buio dell’oscurità ci torna a mostrare Sette Stelle che possono ancora guidarci".