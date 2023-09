I funerali privati di Sergo Agosta Tota, morto a 89 anni

Si sono svolti in forma privata i funerali di Sergio Agosta Tota, 89 anni, molto conosciuto a Guastalla. Lascia le figlie Arianna, Emanuela e altri parenti. Era stato attivo nella Marina Militare e tuttora faceva parte dell’Associazione Marinai, che rappresentava in divisa a tante celebrazioni. Era stato a lungo fotografo, titolare di un negozio in pieno centro a Guastalla. Pochi mesi fa è deceduto il fratello Augusto, editore molto noto.