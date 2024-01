"I furbetti del pattume cambiano paese"

Si torna alla lotta tra Comuni, oggetto del contendere è lo sconfinamento del deposito dei rifiuti, mentre ogni nucleo familiare dovrebbe depositarli, con o senza scheda attraverso la raccolta differenziata, nei cassonetti di propria competenza vicino a casa propria. Al centro della polemica i cassonetti di Ca’ Ferrari, piccolo borgo del comune Ventasso abitato da 4/5 famiglie, al confine con Costa de Grassi, frazione di Castelnovo Monti. La variazione del sistema di raccolta rifiuti a chiusura elettronica, introdotta per la prima volta dal Comune di Castelnovo Monti per incrementare la differenziata, sta creando problemi di sconfinamento territoriale. Gli abitanti di Ca’ Ferrari, i cui cassonetti posti a lato della strada sono sempre stati più che sufficienti per accogliere i rifiuti dei pochi abitanti del borgo, con l’entrata in funzione del nuovo sistema a Castelnovo Monti, si ritrovano con cassonetti stracolmi e rifiuti a terra, cosa sgradevole mai accaduta prima e di cui, dicono, non sono responsabili. Il problema è molto complesso e per il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, i responsabili vanno cercati tra gli evasori della Tari, le schede elettroniche consegnate ai nuclei familiari per il conferimento dei rifiuti, sono più che sufficienti. Per il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, è il sistema da rivedere perché così, non funziona. "Va bene informare i cittadini però devono essere responsabilizzati – afferma Ferretti –. Non c’è solo Ca’ Ferrari, c’è anche Rosano con il comune di Vetto e altri paesi di confine. Metteremo anche noi delle telecamere laddove è possibile, però il problema non si risolve, ci si può arrivare per gradi. Molti buttano i rifiuti nei cassonetti comodi, brutta abitudine".

s. b.