I ’Gemelli Diversi’ a Riomania Viaggio nei loro grandi successi

· Arrivano ospiti di richiamo stasera alla festa Riomania, al parco comunale di Rio Saliceto. In scena i Gemelli DiVersi, con Thema e Strano a condurre il pubblico in un viaggio tra i loro grani successi. Il gruppo rap si è formato a Milano nel 1998 ed è noto anche per la collaborazione con Telefono azzurro.

· A Reggio, ai Chiostri di San Pietro, oggi alle 19 prosegue la ’Casa del Quartetto’ con il concerto del Quartetto Quiron, formato da Edgar Gomes, Ricardo Vieira (violino), José Miguel Freitas (viola), Maria Nabeiro (violoncello) con brani di Beethoven e Janacek.

· A Casa Cervi, a Gattatico, stasera alle 21 è in programma l’evento dal titolo ’Storie? Sono un diritto’, letture per bambini e famiglie nella giornata mondiale contro il lavoro minorile.

· A Castelnovo Monti le presentazioni letterarie: stasera alle 21 in piazza delle Armi (in teatro in caso di maltempo) la presentazione dei libri ’Guardami adesso. Storia della mia scalata invisibile’ di Valeria Lusztig e ’Lamalite’ di Giuseppe Boiardi.

· A Luzzara, alla sala polivalente di via Panagulis, stasera dalle 20 è in programma il saggio della scuola di ballo Tumbao Loco, con esibizioni a cui partecipano anche le scuole Vamos a Bailar di Viadanam Escuela Loca asd di Moglia e Social dance academy di Levata di Curtatone.