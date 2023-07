I genitori si presentano in consiglio comunale "A Viano le rette scolastiche sono troppo alte"

Non sono mancate le polemiche a Viano durante l’ultimo consiglio comunale di lunedì durante il quale è stata discussa la mozione presentata dopo la raccolta firme che chiedeva la riduzione delle rette scolastiche. L’aula consiliare è stata riempita da una rappresentanza di genitori. Promotori dell’iniziativa di protesta sono stati Giordano Valentini e Katia Merli (rappresentanti delle firme) e i due consiglieri di opposizione (appartenenti al gruppo misto) Federico Predieri e Patrick Campani. Sono state raccolte 123 firme di cui 104 di cittadini vianesi e 19 di persone residenti fuori comune, ma fruitori dei servizi. "Le rette scolastiche a Viano sono le più alte di tutta l’Unione Tresinaro Secchia – spiega il consigliere Predieri, esponente di Fratelli d’Italia –. Durante il consiglio è emerso che, dopo il rendiconto di aprile, c’è un avanzo libero di bilancio di ben 207mila euro spendibili. Sulla mozione seguente la petizione presentata dal gruppo misto, con la quale si impegnava il sindaco e la maggioranza a investire per adeguare verso il basso le tariffe a quelle dei comuni limitrofi andando così in aiuto alle famiglie, il sindaco e tutta la maggioranza hanno votato no". Per Predieri è "l’ennesima mazzata alle famiglie quando si poteva dare un aiuto concreto: credo che si accantonano fondi per preparare la prossima campagna elettorale fregandosene dei genitori, degli sfalci, delle canalette, dei cimiteri e dei cittadini". Predieri spiega che l’assessore alla scuola Elisa Bagni, interpellata a fine consiglio dal consigliere Campani, non "ha dato nessuna soluzione concreta al problema manifestando un certo imbarazzo e limitandosi a garantire attenzione e impegno. Ancora una volta i cittadini di Viano ne escono bastonati".

m. b.