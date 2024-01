I gessi di Borzano nel patrimonio Unesco è il tema di un incontro che si terrà il 10 febbraio alle 11 al cinema Apollo di Albinea con il ricercatore Cnr e divulgatore scientifico Mario Tozzi. Cosa significa essere entrati a far parte del patrimonio Unesco? Perché i gessi messiniani di Borzano hanno ottenuto questo riconoscimento? Quali sono i vantaggi e prospettive per il territorio di Albinea dopo la promozione arrivata dall’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura? Tante domande e altrettante prospettive che saranno approfondite durante l’iniziativa dal titolo ‘Il paesaggio albinetano patrimonio mondiale naturale dell’umanità. I gessi messiniani di Borzano e il riconoscimento Unesco’. Ospite dell’incontro sarà Mario Tozzi. È previsto anche l’intervento di Mauro Chiesi, speleologo e past president della società speleologica italiana. Nel settembre scorso la bassa collina reggiana (Borzano), insieme alla Vena del Gesso romagnola, ai Gessi bolognesi e di Zola Predosa, alle Evaporiti di San Leo, alla grotta di Onferno nel riminese e all’Alta valle del Secchia, è stata iscritta nel patrimonio dell’umanità sotto la dicitura ‘Carsismo evaporitico nelle grotte dell’Appennino settentrionale’. Per l’Italia è stato il quinto habitat di tipo naturale riconosciuto patrimonio Unesco dopo le Dolomiti, l’Etna, le Eolie e le Faggete vetuste dell’Appennino. "L’importante riconoscimento – dicono dal Comune di Albinea – è arrivato al termine di un percorso promosso nel 2016 dalla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna che ha coinvolto nel suo complesso iter la Regione, 19 Comuni, quattro Enti di gestione dei Parchi, Università di Bologna e di Modena e Reggio, Soprintendenza, un prestigioso gruppo tecnico scientifico e il coordinamento e la collaborazione del Ministero della transizione ecologica".

m. b.