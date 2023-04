I gestori lanciano la sfida "Non abbiamo mai ucciso i commercianti vicini Ne beneficeranno tutti"

"Non abbiamo mai fatto morire nessuno e tante ricerche dicono che ovunque siamo andati, i commercianti attorno ne hanno beneficiato". A respingere le ‘accuse’ di fagocitare i piccoli commercianti con la grande apertura è Josè Maria Robles, managing director di Sonae Sierra, società portoghese che gestisce il nuovo mercato coperto. "Siamo in Italia dal 2001, siamo presenti in città come Reggio, da Biella a La Spezia fino a Milano. Le polemiche, per ogni apertura, sono sempre state le stesse. Ma qui stavolta abbiamo un concept innovativo che a maggior ragione non farà concorrenza ad altri commercianti se non quella positiva. Anzi, penso che ne beneficeranno tutti e si potrà anche lavorare insieme per vincere la sfida di riportare la gente in centro storico. Abbiamo sensazioni positive e ci aspettiamo moltissimo", spiega il manager spagnolo. Che poi illustra le ragioni della scelta: "Ci siamo innamorati di questa città e di questo luogo incantevole. Non sarà solo cibo, vogliamo portare qualcosa di diverso. Sarà un luogo di cultura, vogliamo portare eventi di livello e condividerlo col popolo reggiano". Sulla critica delle troppe catene internazionali, replica: "Non è così, in realtà è un giusto mix. La scelta è stata fatta proprio per non fare concorrenza alle offerte già esistenti. E poi, ad esempio dietro Nuvola Caffè e la gelateria Ci Gusta c’è PreGel che è un colosso reggiano. E abbiamo creato cento posti di lavoro che non è poco".

Anche Daniele Simonazzi di Rei Consulting, società che ha preso in mano la galleria evidenzia la bontà dell’operazione: "Abbiamo avuto una grande risposta dalla città alla quale restituiamo un luogo importante, riempiendolo di contenuti. Ci saranno attività culturali ed eventi ricreativi con una programmazione particolare che partirà già nei prossimi giorni. Affitti troppo cari? La risposta migliore è che abbiamo affittato quasi tutti gli spazi, evidentemente è stata giudicata come ottima opportunità". Infine, per scongiurare il rischio ‘baby-gang’ assicura: "C’è una vigilanza sempre attiva qui. Sarà un luogo tranquillo per tutte le famiglie".

dan. p.