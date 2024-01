I ’Giardini alieni’ di Leone Contini

Leone Contini farà entrare il pubblico dei Musei nei ‘Giardini alieni’, titolo dell’incontro a ingresso gratuito che terrà sabato alle 16, nel Palazzo dei Musei, nell’ambito di ‘Pensare il paesaggio’, ciclo di conferenze e workshop che approfondisce i temi sollecitati dalla mostra ‘Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e L’Architettura degli Alberi’. La ricerca di Contini si focalizza sui conflitti interculturali, relazioni di potere, migrazioni, diaspore, pratiche agricole legate al cibo nell’ambito di movimenti migratori, studiando come tutti questi fenomeni influenzino il contesto antropologico e dunque il paesaggio botanico. La costante interazione tra esseri umani e ambiente naturale, infatti, è sempre più caratterizzata da sfide legate all’urbanizzazione e all’impatto delle città sull’ambiente circostante.

Contini (1976, studi in Filosofia e Antropologia Culturale all’Università di Siena) ha esplorato queste tematiche attraverso opere artistiche, quali ‘Foreign Farmers’ (2018), installazione realizzata per l’Orto Botanico di Palermo.

L’opera consiste in un orto-pergolato, eretto e coltivato dallo stesso artista, nel quale coabitano diverse specie i cui semi sono stati da lui raccolti in un lavoro di ricerca decennale. Il risultato è un giardino sperimentale dove convivono specie provenienti da tutto il mondo. I semi in questo caso hanno la funzione di vettori, capaci di connettere antropologie diverse, intrecciandosi indissolubilmente al divenire della nostra specie e mutando con essa.