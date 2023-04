I giardini di Ghirri, la nuova mostra Riaperti gli archivi del fotografo

di Stella Bonfrisco

Era proprio lui a pensare che gli archivi dovessero essere non qualcosa di chiuso e polveroso ma serbatoi, materia viva, da cui attingere per creare nuovi progetti che rendessero le opere sempre attuali. Ed è con questo spirito che di nuovo a Palazzo dei Musei si propone la mostra "Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e l’architettura degli alberi".

Una mostra, curata da Ilaria Campioli, che a partire dall’opera di Luigi Ghirri esamina diverse sperimentazioni fotografiche intorno al tema della natura. Da venerdì 28 aprile (inaugurazione alle 19,30), in coincidenza con l’apertura di Fotografia Europea, visibile fino al 25 febbraio prossimo, con ingresso gratuito. Mentre sabato 29 aprile, alle 16, al Chiostro Grande di San Pietro è in programma la conferenza di Emanuele Coccia, filosofo e professore alla École des Hautes études en Sciences Sociales a Parigi.

La mostra arriva dopo "In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in Miniatura e nuove prospettive", che ha contato oltre 38 mila visitatori. L’esposizione "Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e L’Architettura degli Alberi" propone un’ampia riflessione sull’elemento naturale mettendo in dialogo tre esperienze autonome che si svolgono all’incirca negli stessi anni.

Nella prima sezione, dedicata all’opera di Luigi Ghirri, sono presentate 59 immagini realizzate prevalentemente in parchi e giardini fra il 1984 e il 1988. Nella seconda sezione è invece riallestita una selezione di 81 fotografie provenienti da Giardini in Europa, mostra collettiva realizzata nel 1988 con la curatela di Luigi Ghirri e Giulio Bizzarri, in cui sono presentati gli esiti delle ricerche condotte da tredici artisti internazionali (Andrea Abati, Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte, Joan Fontcuberta, Mimmo Jodice, Gianni Leone, Francesco Radino, Olivier Richon, George Tatge, Ernesto Tuliozi, Fulvio Ventura, Verena Von Gagern e Cuchi White) in aree verdi in Italia e all’estero.

L’Architettura degli Alberi di Cesare Leonardi e Franca Stagi, opera monumentale pubblicata nel 1982 per lo studio e la conoscenza della struttura degli alberi, racconta, nella terza parte della mostra, l’enorme sforzo messo in campo dai due architetti per il riconoscimento delle caratteristiche proprie di ogni essenza e per il corretto inserimento degli alberi nei progetti di giardini e aree naturali.

Il volume, realizzato in occasione della mostra allestita a Reggio Emilia nel 1982, è considerato ancora uno strumento per la progettazione del verde e presenta i disegni di oltre 212 specie arboree in scala 1:100. La mostra è promossa dal Comune di Reggio Emilia (Musei Civici, Biblioteca Panizzi) in collaborazione con Archivio Eredi Luigi Ghirri e Fondazione Archivio Leonardi. L’iniziativa vede Crédit Agricole Italia in veste di Cultural Partner e il contributo Art Bonus di Iren.

La mostra è stata presentata da Annalisa Rabitti, assessora a Cultura, Marketing territoriale ; Valentina Galloni, dirigente Servizi Culturali; Ilaria Campioli, curatrice; Ilaria Ghirri per Archivio Eredi Luigi Ghirri; Monica Leoni, responsabile Fototeca Biblioteca Panizzi; Andrea Cavani per Archivio Leonardi; Davide Goldoni, direttore Regionale Parma – Emilia Est di Crédit Agricole Italia. Info: https:www.musei.re.it