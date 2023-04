I giovani con disabilità alla scoperta dell’Appennino Da giugno ad agosto saranno 100 i ragazzi coinvolti

Il Parco Nazionale dell’Appennino accessibile a portatori di handicap: coinvolti 100 ragazzi in un’iniziativa straordinari dal titolo "Un Parco per tutti", progetto a favore di giovani con disabilità e le loro famiglie. "È sicuramente questo uno dei progetti più coinvolgenti e dei quali siamo orgogliosi – ha detto Fausto Giovanelli, presidente del Parco - perché consente a tutte le persone di potere cogliere le eccellenze di un areale unico, cerniera tra Europa e Mediterraneo, tra Toscana ed Emilia. Grazie a questo percorso, si chiede che i parchi facciano il possibile per aprire le porte dell’accessibilità da parte di tutti. Ringrazio tutte le persone e i volontari coinvolti". Dal 13 giugno i giovani coinvolti potranno ammirare sino ad agosto, Ventasso, Pradarena, Succiso, la Pietra di Bismantova, Monteorsaro, il Rifugio Segheria, Cerreto e il Lago Pranda.

s.b.