"I giovani di oggi vanno coinvolti"

Daniele Bardini, insieme a sua moglie Cristina, si è trasferito da fuori città in centro storico da circa tre anni e, a distanza di tempo, valuta positivamente questa scelta. "Volevamo avere più comodità per i vari servizi e, tutto sommato, mi trovo abbastanza bene, ma approvo la decisione del prefetto di istituire le zone rosse perché ci sono certe aree di degrado – commenta –. Anche qualche pattuglia in più in giro potrebbe aiutare e, in tal senso, la presenza dell’esercito in certe zone potrebbe liberare delle forze a favore del centro. Sarebbe opportuno migliorare l’accessibilità e fare il possibile per dare una mano ai negozi che attirano gente. Infine, anche se i modi di aggregazione sono cambiati, ascolterei e coinvolgere i giovani sentendo da loro quali iniziative mettere in campo per loro".