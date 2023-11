I giovani e la pratica sportiva. Come la pandemia ci ha cambiato

Nuove iniziative a Casalgrande per gli incontri ‘Insieme si cresce’ e ‘Noi contro le mafie’. Torna ‘Insieme si cresce’, il corso formativo sui temi dello sport iniziato lo scorso gennaio.

L’amministrazione di Casalgrande domani alle 19.30, nella sala espositiva Gino Strada, ospiterà il dott. Roberto Ghiretti, presidente di Sg Plus: parlerà di come è cambiato il modo di fare sport tra i giovani. "Il dottor Ghiretti – dice l’assessore allo sport Valeria Amarossi – sarà di nuovo insieme a noi per parlarci di generazione Z e degli effetti che la pandemia ha avuto sulle nuove generazioni e sul nuovo modo di fare sport. Sarà una serata interessante per capire come si è evoluto il mondo sportivo".

Giovedì 9 novembre, nella sala Gino Strada, alle 21 appuntamento con ‘Etica civica, giovani e società’, riflessione su società in cambiamento e disagio giovanile. Il professor Giuseppe Savagnone (editorialista e scrittore, nella foto) dialogherà con il giornalista Jacopo Della Porta. ‘Noi contro le mafie’ è un percorso di legalità e cittadinanza della Provincia a cui il Comune di Casalgrande aderisce ogni anno partecipando all’organizzazione di eventi e incontri specifici per diffondere la cultura antimafia sul territorio.

m. b.