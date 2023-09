I giovani incontrano i selezionatori

Faccia a faccia con i selezionatori. Al Young Day del 16 ottobre succederà anche questo. I giovani reggiani incontreranno le aziende del territorio alle 14.30 al Tecnopolo, in piazzale Europa. L’evento, promosso dall’Agenzia Regionale per il Lavoro e dal Centro per l’Impiego di Reggio in collaborazione con il Comune, si rivolge a tutti i giovani under 35 che al momento stanno cercando un’occupazione. L’obiettivo è quello di mobilitare l’intera rete territoriale per trovare lavoro a ragazzi e ragazze della provincia e dintorni. Al cuore del progetto: le sessioni d’orientamento e gli incontri a tu per tu con i recruiter aziendali. Al Young Day l’orientamento è stato pensato per fornire tutti gli insegnamenti necessari a chi desidera mettersi in gioco per trovare la propria strada. Tutti i presenti, infatti, potranno infatti ricevere informazioni sulle nuove opportunità presenti sul territorio e saranno aiutati dagli operatori del Centro Impiego per utilizzare al meglio gli strumenti più efficaci per una buona e proficua ricerca del lavoro. I ragazzi avranno, soprattutto, l’occasione di conoscere le aziende presenti all’evento, con la possibilità di consegnare di persona il proprio curriculum. Le realtà aziendali in azione, invece, oltre che effettuare i colloqui conoscitivi direttamente sul posto, saranno disponibili a raccontare la visione e l’organizzazione della propria azienda, presentando i profili più ricercati e le competenze tecniche e personali più richieste in fase di selezione. I giovani interessati a partecipare dovranno preventivamente registrarsi online. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: https:www.agenzialavoro.emr.itagendaprossimi-appuntamenti