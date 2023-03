"I giovani meritano sempre più attenzione Dopo il Covid ci sono nuove problematiche"

Sul tema della presenza dei giovani in Appennino per garantire un futuro al territorio, è intervenuta Claudia Martinelli, consigliera del Comune di Castelnovo Monti delegata alle politiche giovanili.

"Su queste politiche l’investimento deve essere prioritario perché i giovani sono il futuro e il presente, sono quelli che ereditano la cura e lo sviluppo del nostro territorio. Ogni tematica, ogni problematica che viviamo richiama soluzioni che passano dalle nuove generazioni in termini di impegno, di innovazione, di trasformazione". La consigliera Martinelli esprime soddisfazione per le azioni concrete realizzate tra cui il Bismantova Cos&play, l’avvio di una start up giovanile (Achiva Studio), tantissimi laboratori creativi, la tenuta e la rigenerazione del collettivo giovanile Jerry Can. "Gli anni del Covid hanno causato grandi cambiamenti nei giovani, con nuove problematiche sulle quali bisogna lavorare".

s.b.