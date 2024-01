"I giovani non vanno solo puniti. Il rischio è l’effetto boomerang"

Loris Vezzali, professore associato di psicologia sociale di Unimore, come valuta l’escalation di episodi da Capodanno fino a due giorni fa con la rapina in centro storico di due 14enni a tre coetanei?

"Lungi da me sminuire, ma non parlerei di emergenza. Mi sembrano casi isolati anche se non vanno sottovalutati, ma bensì affrontati a tutti i livelli".

Questura e prefettura parlano di calo di reati, ma di un aumento fisiologico durante le festività.

"È così. Durante le vacanze i ragazzi si sentono più liberi anche dalle norme e accade che compiano intemperanze. È anche fisiologico che capiti in una città di medie dimensioni. Non vedo però un’emergenza anche se bisogna far capire loro che sono comportamenti sbagliati".

Come si interviene?

"Su diversi piani. Innanzitutto è giusta la repressione delle forze dell’ordine perchè chi sbaglia è giusto che paghi, così come la presa in carico dei servizi sociali. Dal punto di vista psicologico occorre capire perché lo fanno, agendo sulla famiglia e sugli amici".

Punirli con servizi socialmente utili e percorsi rieducativi è utile?

"Sì, ma c’è un filo sottile oltre il quale bisogna stare attenti: se il ragazzo lo vede solo come una punizione si rischia l’effetto boomerang. Il dialogo e l’analisi con chi ha sbagliato resta sempre l’approccio fondamentale. Ci sono diversi motivi per i quali agiscono, dalla ribellione al sentirsi isolati. Ma soprattutto non sanno spesso vedersi proiettati nel domani, non hanno prospettive".

Per questo c’è la prevenzione. Lei è esso impegnato in incontri di sensibilizzazione nelle scuole, insieme alla questura, su temi come devianze giovanili e baby-gang.

"Sì, stiamo facendo da tempo un lavoro coordinato tra Prefettura, Questura, Comune, università e scuola, ma anche con la Reggiana per percorsi sportivi coi giovani. Anche perché è importante diversificare l’offerta per essere efficienti in ciò che proponiamo. Credo che stiamo raccogliendo dei buoni frutti, vedo una città attenta e ragazzi motivati. E non vedo danni enormi in giro. Tra gli studenti, negli ultimi anni, sto notando che il fenomeno delle imitazioni di modelli negativi stia calando drasticamente. Ma non va abbassata la guardia, occorre insistere".

Il direttore de i Teatri, Paolo Cantù, ha lanciato una proposta provocatoria, ma densa di significato sul Carlino: aprire il Valli a chi bivacca. Che ne pensa?

"Mi sembra una proposta grandiosa. I luoghi della cultura, dai teatri ai musei, sono quelli spesso più avversati dai nostri giovani. Anche solo un giro all’interno del Valli, visto non come un obbligo scolastico, puà stimolare e aiutare.

Daniele Petrone