"I giovani seguiti nella ‘foresteria’"

La Pallacanestro Reggiana, fin dai tempi delle Cantine Riunite, è in prima fila nell’attenzione alla crescita, non solo cestistica, dei giovani del vivaio. In particolare da quando a dirigerlo è Andrea Menozzi (foto), storico tecnico e mentore di generazioni di cestisti. A lui si deve lo sviluppo della "cantera" biancorossa e della foresteria. Ovvero gli appartamenti dove i baby vivono insieme (attualmente sette ragazzi più un adulto, un allenatore della società in veste di "tutor", divisi in due appartamenti). Nata a metà degli anni ’90, per accogliere i primi talenti reclutati fuori Reggio la foresteria ha migliorato, anno dopo anno, organizzazione e funzione socioeducativa. Quasi tutti i ragazzi frequentano scuole superiori reggiane, i rimanenti attuano la didattica a distanza col Paese d’origine. Hanno a loro disposizione una cuoca, un’addetta alle pulizie e una collaboratrice della società che supervisiona la loro vita quotidiana. La società, in accordo con le famiglie, monitora rendimento e frequenza scolastica e, per gli ospiti della foresteria, partecipa anche ai colloqui periodici con i docenti. È capitato di rado ma chi si assenta ingiustificato dalle lezioni o non ha comportamenti consoni, subisce poi ripercussioni nel basket. I valori della "cantera" sono poi quelli che si applicano alla prima squadra. Principi che con l’approdo in biancorosso del nuovo general manager, Claudio Coldebella, sono stati rafforzati. L’emblema è Langston Galloway che ha fondato, nel 2018 con la moglie Sabrina, la "Langston Galloway Foundation", ente benefico che sostiene e assiste in vari ambiti, i bimbi della Louisiana, stato di cui è originario.

Gabriele Gallo