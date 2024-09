I giovanissimi sui pedali. Corsa in memoria di Paolo Rivi

Le promesse del ciclismo di scena a Corticella nel "Trofeo Conad" intitolato alla memoria di Paolo Rivi. Dopo la parentesi dello scorso anno a Scandiano in occasione del passaggio del Giro d’Italia, la Ciclistica 2000 Litokol ritorna ad organizzare la propria corsa valida per la categoria Giovanissimi, ricordando colui che, insieme a tanti appassionati, fondò la società ormai 38 anni fa, col figlio Ruggero che oggi la presiede.

Si comincia alle 13,30 col ritrovo al bar Pino Verde, mentre alle 15 via ala gara dei PG, bimbe e bimbi nate dal 2018 in avanti. Dopodiché si procederà con le gare in ordine crescente: i G1 (2 giri, 2.3 km) i G2 (3,45 km), i G3 (4,6 km), i G4 (6,9 km), i G5 (10,35 km) e i G6 (14,95 km, ripetendo 13 volte il percorso).

Si correrà sotto i benevoli occhi della Madonna di Corticella: proprio davanti alla chiesa è situata la curva a sinistra che i mini-atleti, provenienti dalla via del torrente Tresinaro, affronteranno per immettersi nel rettilineo del traguardo. Attesi al via 120 atleti e atlete, provenienti dall’Emilia e dalle regioni confinanti: i padroni di casa, diretti da Daniele Stefani e Fausto Vitaloni, stanno disputando una splendida annata nella categoria Giovanissimi e, sulle strade di casa, proveranno a vivere una giornata memorabile.