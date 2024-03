I granata contro l’Albinoleffe. Sarà la quinta vittoria di fila?

Impegno mattutino per la Primavera della Reggiana: la gara con l’Albinoleffe, 3^ della classe, si giocherà alle 11,30 a Castelvetro di Modena e i granata andranno a caccia di conferme dello splendido momento di forma dopo che 4 vittorie consecutive li hanno portati a scalare rapidamente la classifica, fino a posizionarsi al 7° posto. Sempre oggi, ma alle 17,30, amichevole esterna per l’Under 15, che a Savignano sul Panaro gioca col Valsa tenendosi in allenamento visto il turno di riposo in campionato, che coinvolge anche l’Under 16. Domani alle 12 l’Under 17 viaggia alla volta di Cremona, mentre alla stessa ora l’Under 14 gioca al Lari con il Rimini; duplice impegno per l’Under 13, con la formazione "B" impegnata alle 11 in trasferta con la San Marino Academy e la "A" che alle 15 scende in campo al Cimurri col Fiorenzuola. Attività di base: oggi alle 14 l’Under 11 sfida alle 15 al GiocaRE lo Sporting Scandiano, mentre alla stessa ora in via Agosti l’Under 10 riceve il Progetto Intesa; domani alle 11, sempre al sintetico Csi, l’Under 9 affronta i pari età del Carpi.