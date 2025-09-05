I granata fanno festa a Rubiera

Ieri sera piazza del Popolo a Rubiera è stata la location della presentazione della Reggiana, con calciatori e staff al gran completo. Un momento per conoscere i protagonisti della stagione appena iniziata, ma anche per dare uno sguardo al mondo granata nel suo complesso: settore giovanile, femminile, squadre Special, oltre ai partner e alle curiosità, come le maglie edizione 25/26.

L’evento si è svolto in occasione del primo ‘Rubiera Food Truck Festival’, nell’ottica di una continua sinergia tra società sportiva e territorio come già promosso nella scorsa stagione con la presenza a Gualtieri.

Il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, assieme all’assessore agli eventi e al centro storico, Nicolò Vernia, e all’assessore allo Sport, Davide Beddini, hanno dato il benvenuto alla Reggiana. Il momento finale ha coinvolto la proprietà – il patron Amadei, il presidente Salerno, i vice presidenti Fico e Cattani – e la dirigenza granata, che insieme alla squadra hanno posato per la rituale foto di gruppo.

