I granata restano a +1 dalla zona playout. I giallorossi calabresi ieri vittoriosi a Spezia

Ieri si è conclusa la 27esima giornata. Con risultati tutto sommato positivi per la Reggiana (30 punti) che mantiene una lunghezza di vantaggio sui playout, dove ad oggi ci sarebbe una sfida tra il Mantova (29) e il Sudtirol (29) che ieri ha fatto zero a zero a Brescia (30). All’Arechi Salernitana e Frosinone pareggiano (1-1), con Ghiglione che risponde a Partipilo. I frusinati restano penultimi (24 punti) proprio dietro a campani (26). Anche il Palermo ‘aiuta’ la Reggiana con il blitz al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza (0-3). I calabresi restano il fanalino di coda con 21 punti, mentre i rosanero raggiungono quota 35 e assieme al Modena (34) e si rilanciano verso i playoff distanti solo 2 lunghezze (Bari e Cesena, entrambe a 37).

La Reggiana tornerà al lavoro oggi pomeriggio al ‘Villa Granata’ training center e si preparerà alla doppia sfida in Calabria; primo appuntamento domenica alle 15 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro che ieri ha espugnato il ‘Picco’ di Spezia con un gol di Pittarello, portandosi al quarto posto (42 punti). Nella prossima partita contro la Regia mister Caserta non avrà a disposizione il laterale mancino Quagliata, espulso nel finale. Restando in ‘fascia’, va sottolineato come il giallo preso sabato da Libutti lo farà entrare in diffida. ‘Capitan Futuro’ allunga l’elenco a sette totali. Alla prossima ammonizione stop di un turno per Bardi, Sampirisi, Meroni, Portanova, Maggio e Gondo. Dopo quella a Catanzaro ci sarà l’altra trasferta, a Cosenza: venerdì 7 marzo alle 20,30. Un’altra gara in cui bisognerà stare in trincea per continuare a muovere una classifica sempre strettissima. Francesco Pioppi