I gufi natalizi regalano 53.700 euro all’ospedale contro l’ittero neonatale

Grazie ai ‘goofi’ Conad centro-nord dona 53.700 euro al reparto di neonatologia dell’ospedale di Reggio. Il Santa Maria li userà per comprare dei macchinari di fototerapia intensiva, delle ‘culle’ speciali per la cura dell’ittero neonatale: lettini e pannelli che, sotto e sopra l’infante, lo curano rapidamente. "L’ittero è molto frequente nei neonati, lo ha uno su due e tra i prematuri la percentuale cresce ancora. Non è grave ma costringe a separare madre e figlio durante l’allattamento e, quando degenera, produce encefalopatie" spiega Giancarlo Gargano, direttore del dipartimento materno infantile dell’Ausl di Reggio. Ivano Ferrarini, ad di Conad centro nord, dichiara: "Essere vicini alle comunità in cui operiamo fa parte del dna di Conad e lo facciamo con gesti concreti, contando sul prezioso supporto di clienti e soci".

Il contributo dei reggiani è straordinario: con 53.700 euro la nostra provincia è quella che ha raccolto più donazioni di tutto il distretto, in un’opera di beneficienza da 270mila euro totali per 6 pediatrie di ospedali emiliani e lombardi. Per farlo, tra novembre e dicembre scorsi hanno comprato i gufi di Egan, azienda italiana che ha creato una collezione di 12 animaletti green ispirati a personaggi natalizi. Costavano 1,90 l’uno e 50 centesimi di ogni vendita venivano donati alle strutture sanitarie. Paola Rondanini, direttrice del punto vendita ‘Le Vele’, è "sbalordita della cooperazione sempre più forte tra Conad e i clienti", preannunciando "tante iniziative: Conad centro nord vuole celebrare i 60 anni". Felice Deanna Ferretti, presidente di Curare Onlus: "Conad collabora con noi da anni, aiuterà anche a raccogliere i fondi per il Mire e adesso stanno arrivando pure altri aiuti. Quando apre? Tra tre anni secondo me"

Tommaso Vezzani