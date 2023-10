I K2 in concerto al teatro Asioli. Tributo ai Genesis

La storica band reggiana dei K2 è stasera in concerto al teatro di Correggio, alle 20,30, con il ricavato destinato in beneficenza alla Fondazione Dopo di Noi per "Casa Claudia". Sul palco Diso Giglioli. Mauro Richi, Corrado Castagnoli, Bebo Tosi e Simone Fellina, impegnati in un tributo ai Genesis. Il gruppo, attivo a Guastalla ormai da molti anni, si esibisce spesso per cause benefiche, proponendo un repertorio variegato, tra cui un tributo ai Genesis, riscoprendo grandi successi e brani anche meno conosciuti dal grande pubblico.