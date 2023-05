I ladri assaltano la banca I carabinieri li fanno fuggire

Hanno atteso l’allontanamento della pattuglia dei carabinieri, dopo controlli sull’ex Statale 63, per poi assaltare il bancomat della filiale Emilbanca di Santa Vittoria di Gualtieri. Ma i militari non erano molti distanti e il loro rapido arrivo, quando è scattato l’allarme, ha costretto i ladri a fuggire a mani vuote. Sul posto, ieri notte poco dopo le tre, sono rimasti i danni all’esterno dello sportello automatico e una Fiat Panda rubata a Reggio, abbandonata dai malviventi dopo la fuga su un altro veicolo. Per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri avevano pure piazzato una transenna in mezzo alla strada. Ma hanno rischiato seriamente di essere intercettati e fermati. Inoltre, per non farsi riprendere durante l’azione furtiva, è stata spruzzata vernice nera sulla telecamera puntata sul bancomat. Sul posto sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri, oltre alla vigilanza privata, con le ricerche dei ladri estese subito nella zona, ma senza l’esito sperato. La Panda recuperata davanti alla filiale Emilbanca di Santa Vittoria è stata messa a disposizione dei reparti scientifici dei carabinieri per l’individuazione di eventuali impronte.

Antonio Lecci