I ladri assaltano la banca Ma fuggono con gli spiccioli

Puntavano al denaro contenuto nel conta-soldi, ma alla fine si sono dovuti "accontentare" delle monete del "cash-in", per un valore complessivo di circa tremila euro, i ladri che ieri notte hanno assaltato la filiale di Lentigione di Brescello di EmilBanca. A differenza dei precedenti episodi, stavolta i malviventi non hanno fatto esplodere il bancomat, ma hanno puntato a un contenitore con il denaro, all’interno dell’ufficio dell’istituto di credito a Lentigione di Brescello, in strada Imperiale, nel centro del paese.

Verso le cinque, quando era ancora buio, è scattato l’allarme. I ladri, ben sapendo che avrebbero avuto solo pochi minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, hanno cercato di agire il più in fretta possibile. Ma non sono riusciti ad aprire la cassa a cui avevano puntato, dovendo ripiegare su un altro cassetto, in cui si trovavano pezzi metallici di denaro per un bottino che, secondo una prima stima, ammonta a circa tremila euro.

Sul posto sono arrivati in fretta i carabinieri di Brescello e del Radiomobile di Guastalla. Ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. Le indagini puntano pure sulle testimonianze dei residenti nella zona. A quell’ora, infatti, cominciavano a esserci i primi movimenti in strada. Inoltre, si spera che le immagini delle telecamere di videosorveglianza possano fornire indizi utili agli investigatori.

Non è la prima volta che la filiale di EmilBanca, in centro a Lentigione, viene presa di mira: negli anni scorsi per almeno un paio di volte si erano verificati dei furti, anche con l’uso di materiale esplodente per rubare il denaro del bancomat.

Antonio Lecci