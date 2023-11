I ladri entrano di notte dentro Villa Crocioni. Cassaforte presa a picconate e poi svuotata

Villa Crocioni di Albinea è stata svaligiata dai ladri. Il colpo in via Poiano è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre, attorno alle 17. I malviventi hanno forzato il cancello in ferro principale e poi la porta della storica villa, utilizzata principalmente come location per matrimoni e feste private. Si sono intrufolati nell’edificio per mettere a soqquadro le stanze. "I ladri hanno trovato la cassaforte e per prenderla hanno rotto il muro – racconta Gerardo Ciccarella, genero della proprietaria –. Probabilmente hanno usato un piccone. La cassaforte è stata porta via, ma è stata ritrovata nel giardino, vuota. Hanno rubato dei soldi e dell’oro".

Il colpo è stato scoperto intorno alle 18, ma i ladri si erano ormai già dileguati. "Abbiamo chiamato il 112 per segnalare l’intrusione – sottolinea Ciccarella – . Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo e hanno perlustrato il giardino trovando la cassaforte". Nella caserma dei militari dell’Arma di Albinea è stata poi formalizzata la denuncia sullo spiacevole episodio. Ciccarella evidenzia che la villa è stata già altre volte "visitata dai ladri negli anni passati e ovviamente siamo molto dispiaciuti per quello che è successo a Villa Crocioni. Ho informato anche i residenti di via Poiano e ora stiamo valutando i provvedimenti da adottare per una maggiore sicurezza nella zona, per esempio installare delle telecamere".

m.b.