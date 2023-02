I ladri fanno irruzione all’Aci Bottino scarso, ma tanti danni

Ladri agli uffici Aci di Guastalla, sulla circonvallazione. E’ accaduto verso le due di ieri notte. E’ scattato l’allarme e i malviventi sono dovuti fuggire prima di poter mettere a segno il furto. Erano probabilmente in cerca di una cassaforte. E per poter agire con più calma non hanno esitato a strappare gli impianti del sistema d’allarme, che è stato letteralmente sradicato dal muro, lasciando pure scoperta una linea elettrica, con rischio di folgorazione in caso di accidentale contatto coi cavi non più in sicurezza. I ladri per entrare hanno usato un attrezzo, forse un piede di porco, per forzare la serratura esterna, danneggiando anche la robusta vetrata della porta (nella foto), che si trova sotto una piccola galleria coperta. Una volta all’interno hanno forzato le porte degli armadi e aperto i cassetti della sede Aci e della Sara Assicurazioni. Cercavano denaro, ma non erano interessati ai pochi euro in monetine in due sacchetti, che sono state lasciati sul posto. Da un primo controllo sembra non mancare nulla, pur se sono stati lasciati danni strutturali alla porta, agli arredi e al sistema d’allarme. Indagano i carabinieri.

a.le.