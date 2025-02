I ladri forzano la porta laterale. Scatta l’allarme in un bar. Rubati tutti i soldi nella cassa

Si allunga l’elenco dei furti in esercizi commerciali nella Bassa. Nella notte fra sabato e domenica almeno un’altra intrusione all’interno di un bar, annesso a una stazione di servizio in via della Pace, importante arteria viaria che funge da tangenziale per Correggio.

L’allarme è scattato verso le quattro, con l’intervento della vigilanza privata che ha effettivamente verificato l’avvenuta intrusione da parte dei soliti ignoti. Sono arrivati anche i carabinieri di Correggio per avviare le prime indagini.

È stato verificato che i ladri hanno forzato una porta laterale per poi entrare nel bar, puntando ai soldi del registratore di cassa, per un bottino ancora da quantificare. Presi i soldi e scattato l’allarme, i malviventi sono fuggiti. Si spera che le immagini della videosorveglianza della zona possa fornire qualche utile elementi agli investigatori.

E non si esclude che possa trattarsi degli stessi autori di altri numerosi simili furti avvenuti di recente nella zona, ai danni di bar, ristoranti, pizzerie, negozi vari, senza risparmiare neppure molte abitazioni private.

Un episodio molto simile si è verificato due notti prima ai danni del bar di un albergo alle porte di Novellara, con forzatura della porta e furto dei soldi del fondo cassa, oltre a diverse confezioni di sigarette, per un bottino di circa duemila euro. Indagano i carabinieri.

a. le.