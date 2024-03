I ladri lo chiudono a chiave in camera da letto

L’intrusione con tentato furto nella casa di via Adornini, avvenuto mercoledì sera a San Giacomo di Guastalla, non è un caso isolato. Alcuni residenti segnalano diversi furti e truffe, riusciti o tentati, avvenuti nei popolosi quartieri residenziali. In una palazzina i ladri sono entrati mentre i proprietari erano in camera da letto a riposare. Uno di loro si è accorto di rumori sospetti e ha deciso di uscire per controllare cosa stava succedendo. Ma non è riuscito a farlo, in quanto i ladri, per impedire un rapido intervento della vittima, avevano chiuso a chiave la porta dall’esterno, bloccando praticamente il derubato nella stanza. E in un altro caso, nello stesso quartiere, la vittima si è accorta della presenza di estranei in casa, riuscendo a mettere in fuga gli intrusi, più o meno all’ora di cena. E l’elenco potrebbe continuare, fra intrusioni in abitazioni, in aziende, fino alle "zone di spaccio di droga" nella piazzetta della frazione, anche in pieno giorno. "Sempre più frequentemente – dicono alcuni cittadini – si notano persone che bivaccano nell’area fra la piazzetta e il parco. Presenze sospette, che sono già state segnalate alle forze dell’ordine, senza però ottenere risultati. E poi ci sono estranei al quartiere che si fermano davanti alle case e controllano, per cogliere il momento più opportuno per agire nelle abitazioni altrui". Un paio d’anni fa a San Giacomo è nato il progetto del Controllo di vicinato, sollecitato dai cittadini all’indomani di una lunga serie di furti e di reati nei quartieri della frazione. Erano seguiti incontri informativi, l’avvio delle chat per le segnalazioni. "Non sappiamo se questo progetto abbia permesso di evitare qualche reato – concludono i cittadini –, ma di certo non hanno risolto il problema".

a. le.