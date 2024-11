"I ladri non temono più nulla". Nel mirino case e auto in sosta

Una raffica di furti da una settimana sta interessando la Val d’Enza, prese di mira abitazioni e autovetture posteggiate in aree pubbliche. Raid nella sera di sabato, tra le 18,30 e le 20,30 a Campegine, visitate dai ladri tre case nella frazione di Case Cocconi. Venerdì invece malviventi hanno nuovamente colpito nel parcheggio del Conad di via Morandi a Bibbiano: una donna aveva lasciato il portafoglio nell’abitacolo nascosto dalle borse della spesa e non ha fatto in tempo a riportare il carrello alla rastrelliera, che ignoti hanno frantumato il finestrino con un mattone e l’hanno rubato.

A Cavriago, il giorno 21, una nota educatrice della parrocchia è stata derubata allo stesso modo davanti alla Sacra Famiglia; ha visto i ladri allontanarsi su una vecchia utilitaria Passat grigia. Il suo cellulare è stato ritrovato da un cittadino nella zona industriale di Barco, che l’ha contattata per restituirlo. Sempre il 21 si è verificata un’intrusione ladresca in una abitazione di via Ercole Pisi a Gattatico, mentre il pomeriggio del 22 a Cavriago in via Girondola è stata colpita una abitazione "nonostante gli allarmi perimetrali e sulle finestre. Non hanno più paura di nulla questi delinquenti", commenta la padrona di casa.

f.c.