I ladri portano via carne, vino e acqua

Martedì notte a Rubiera è stato svaligiato il ‘Calili bistrot&bar’ in via Emilia Ovest. I ladri hanno agito poco prima delle tre e per mettere a segno il colpo hanno forzato una porta sul retro. Sono stati ripresi dall’impianto di videosorveglianza del locale. I malviventi erano incappucciati. E’ subito scattato l’allarme e hanno quindi compiuto rapidamente l’incursione.

"Dal fondo cassa – spiega il titolare Bartolomeo Capolongo – hanno rubato circa trecento euro. Hanno preso anche dei prodotti alimentari e bevande alcoliche ed analcoliche tra cui della carne, bottiglie di vino e acqua. Il furto è avvenuto in pochi minuti e sono fuggiti con il bottino per un danno complessivo, tra refurtiva e danneggiamenti, di quasi mille euro. Fortunatamente disponiamo di un’assicurazione".

L’altra notte sul posto si sono poi portati i carabinieri, l’istituto di vigilanza privato e il titolare dell’attività razziata. I militari dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo e iniziato le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato.

"Ho già presentato – sottolinea Bartolomeo Capolongo – la denuncia nella stazione di Rubiera. C’è ora preoccupazione per questi episodi. Sta infatti tornando alla ribalta il furto di generi alimentari: un fenomeno legato alla crisi economica".

Il sindaco Emanuele Cavallaro ha ricordato che in "quel tratto di strada ci sono diversi varchi di controllo-telecamere: speriamo possano essere utili ai carabinieri". Si tratta purtroppo dell’ennesimo furto notturno che si registra nelle ultime settimane in un’attività tra i comuni di Scandiano, Casalgrande e Rubiera. Il 21 marzo era stato depredato il ristorante ‘La trattoria’ a Salvaterra in via XXV Aprile, già derubato dai ladri anche in novembre.

Nelle scorse settimane i malintenzionati avevano ‘visitato’ pure il bar-ristorante ‘Dolce vita’ in via Bosco a Pratissolo, il bar ‘New Moon Cafè’ in via Camillo Prampolini a Rubiera e il ‘Cafè 410 bar-trattoria’ in via Guttuso a Scandiano.

