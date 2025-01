I ladri prendono di mira le auto in sosta. Spaccano i vetri incuranti delle telecamere

I finestrini delle automobili parcheggiate continuano ad essere il bersaglio preferito degli arraffoni. Si sprecano ormai le segnalazioni di questa incresciosa abitudine da parte di cittadini esasperati che si ritrovano a dover riparare i vetri rotti oltre a vedersi sottratti dei beni, molte volte di poco conto.

L’ultimo episodio registrato in ordine temporale si è verificato ieri in Piazzale Europa, uno dei punti più ‘caldi’ dove la criminalità spesso la fa da padrone. Una foto testimonianza riportata sui social da un cittadino reggiano che ha pure sottolineato come lo scasso e il furto siano avvenuti in un posto dove le telecamere di videosorveglianza sono presenti, con tanto di cartello esplicativo del comune, ai fini di sicurezza e prevenzione reati. Insomma, telecamere o no, la piaga continua e a pagare i danni sono i cittadini, che si può dire, si ritrovano cornuti e mazziati.

Cesare Corbelli