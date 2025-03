I ladri prendono di mira anche le auto in sosta. I cittadini provano a difendersi con una chat

Non bastavano i furti in abitazioni ed esercizi commerciali. A Correggio risultano in aumento anche i furti sulle auto, spesso con il sistema della rottura del finestrino per poter accedere all’abitacolo dei veicoli. Diversi i casi anche negli ultimi giorni, tra il quartiere Espansione Sud, in via fratelli Cervi e in altri quartieri di Correggio e frazioni. Tra le vittime anche il proprietario di un furgone, con i ladri che forse speravano di poter trovare all’interno degli attrezzi di elevato valore commerciale.

Intanto, proprio per cercare di contrastare l’azione dei ladri, sta nascendo un nuovo gruppo di messaggistica, "Attenzione Correggio", per poter avviare una allerta in tempo reale per segnalare furti, tentativi di truffa e attività sospette. Da tempo esiste già un simile gruppo, collegato all’organizzazione del controllo di vicinato di "Correggio Sicura".