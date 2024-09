I ladri provano il colpo al negozio ‘Vapesmoke’. L’allarme li mette in fuga

Hanno forzato la porta del negozio Vapesmoke di via Roma a Bagnolo, allo scopo di rubare materiale esposto all’interno dell’esercizio commerciale. Ma stavolta i ladri hanno dovuto abbandonare i loro progetti e fuggire via in fretta, a mani vuote, dopo che l’allarme scattato al momento dell’intrusione ha permesso ai carabinieri e alla vigilanza privata di raggiungere in pochi minuti il luogo indicato, in centro al paese, sventando così il furto. È accaduto ieri notte verso le quattro. Il sistema d’allarme ha permesso un rapido intervento dei carabinieri della locale caserma, che erano in zona. I ladri, con attrezzi da scasso, hanno aperto la porta del negozio, ma sono stati costretti a fuggire subito, senza riuscire a prendere nulla dal negozio. Dunque, un furto stavolta rimasto solo tentato, che ha comunque lasciato danni strutturali alla porta forzata dai ladri per entrare. È subito scattata la caccia ai malviventi, estesa verso la Bassa e pure verso la città capoluogo. Finora le ricerche non hanno dato esito positivo, ma si cercano elementi di indagine anche dalle immagini della videosorveglianza della zona.