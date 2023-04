I ladri svaligiano il bar-tabaccheria

di Matteo Barca

Un’altra attività del comprensorio ceramico reggiano è stata visitata e svaligiata dai ladri.

L’ennesimo furto è stato compiuto domenica notte ai danni del bar-tabacchi Drive Revival in via Cà del Miele a Casalgrande.

I ladri con un flessibile hanno tagliato l’inferriata di protezione di una porta-finestra situata sul retro e hanno poi forzato la porta per entrare e mettere a segno velocemente il raid. I malviventi hanno rubato varie stecche di sigarette e dei soldi dal fondo cassa. Sono poi fuggiti con il bottino.

"I danni sono ancora da quantificare con esattezza – dice la titolare –. Hanno tentato anche di asportare la cassa grande, ma è blindata. Inoltre hanno cercato di forzare una macchina cambiamonete: per fortuna non ci sono riusciti.

Siamo amareggiati per quello che è successo l’altra notte. E’ scattato subito l’allarme e l’hanno disattivato.

Siamo arrivati sul postovelocemente ma erano già scappati con la refurtiva: sono stati però ripresi dalle telecamere. Erano coperti al volto e hanno agito tre uomini.

Una persona era impegnata come ‘palo’, mentre i due complici erano all’interno per rubare soldi e sigarette".

Purtroppo non è il primo furto che si verifica nell’attività commerciale di Casalgrande, punto di riferimento per tante persone.

Domenica al bar-tabacchi Drive Revival sono giunti, poco dopo l’una, i carabinieri della stazione di Casalgrande.

E’ stato eseguito un sopralluogo per raccogliere tutte le informazioni. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato.

"Disponiamo di un’assicurazione – sottolinea sempre la titolare –. L’attività nell’ottobre del 2019 era stata già derubata e ora abbiamo subito questa nuova incursione".

Nel comprensorio ceramico reggiano c’è sicuramente tanta preoccupazione per questi numerosi furti che continuano a registrarsi e che, da qualche settimana, riguardano in modo particolare bar o ristoranti concentrandosi in modo particolare tra i comuni Scandiano, Casalgrande e Rubiera.

Le modalità delle intrusioni sono spesso simili e i ladri agiscono nell’orario notturno durante la chiusura approfittando della temporanea assenza dei proprietari.

Utili per le indagini, per l’eventuale identificazione dei responsabili, potrebbero essere le immagini del sistema di videosorveglianza che in alcuni casi, proprio come quello di domenica, hanno ‘ripreso’ i ladri.