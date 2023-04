I ladri svuotano la tabaccheria e provocano danni per 20mila euro

Un danno sui 20mila euro tra refurtiva e serramenti scassinati da cambiare. È la pessima sorpresa che i titolari della tabaccheria-ricevitoria di piazza Zanti hanno trovato ieri mattina quando si sono recati ad aprire l’esercizio sotto i portici, a due passi dal Municipio. La grossa serranda di metallo era stata tagliata, la porta principale blindata era forzata (nella foto) e all’interno mancavano decine di stecche di sigarette, oltre a tantissime mazzette di gratta e vinci. Grande rabbia e sconforto per Simone Poggi e la moglie che non hanno potuto far altro che allertare i carabinieri. "L’allarme funziona - spiegano - ma i ladri strisciando dietro al bancone sono riusciti a non farlo attivare. Le telecamere li hanno ripresi. In un paio di minuti hanno preso tutto quello che potevano: circa 15mila euro tra gratta e vinci e tabacchi. A questo si aggiungono i danni al negozio. Speriamo che l’assicurazione faccia fronte rapidamente". Il maresciallo Restivo e i suoi militari hanno fatto un sopralluogo accurato nella tabaccheria e poi hanno avviato le procedure per acquisire i filmati della video-sorveglianza interna e della zona. I malviventi sarebbero stati tre, ed avrebbero agito attorno alle 2,30 di notte. Sono stati silenziosi e cauti e nessuno li ha notati.

Francesca Chilloni