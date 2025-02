I ladri tornano a colpire la stessa casa: "Qui non si vive più"

Ancora furti in abitazioni a Correggio. I ladri sono tornati all’opera nella zona del quartiere Espansione Sud, dove hanno ’visitato’, fra l’altro, un’abitazione che era rimasta preda dei soliti ignoti anche poche settimane fa. I ladri hanno approfittato della breve assenza dei proprietari per forzare una porta finestra ed accedere alle stanze. Hanno rovistato in giro, ma pare che non siano riusciti a trovare nulla di valore. Ma resta forte l’amarezza dei proprietari: "Certo che non si può vivere così. Questo è un danno alla persona, perché dopo una cosa del genere non vivi più tranquillo. Dobbiamo non uscire più di casa? Ma davvero siamo arrivati a questo punto? L’ultima volta c’era anche il cane, che hanno terrorizzato. Sono più di vent’anni che abitiamo qui non era mai successo nulla. Ora due intrusioni in appena due mesi. Ci vogliono norme più severe ma anche un cambio di leggi. Ognuno deve essere libero di difendersi in casa propria. Correggio veramente sta diventando invivibile". Il furto è stato messo a segno nella prima serata da ladri che hanno atteso l’allontanamento dei proprietari dall’abitazione.